Изгнанный наследный принц Ирана прибыл на Украину

Сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году в ходе Исламской революции, Реза Пехлеви приехал в Одессу, передает «Страна.ua». По данным канала, наследник последнего шаха Ирана прибыл для участия в Черноморском форуме по безопасности, который организует украинский депутат Алексей Гончаренко.

В марте президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителем последней правящей династии Ирана. Переговоры прошли в посольстве Украины во Франции. Тогда Пехлеви выразил желание наладить прямой диалог и попросил о личной встрече с Зеленским без посторонних глаз.

Ранее в центре Берлина произошло нападение на Пехлеви. Неизвестный мужчина подбежал к политику на выходе из здания Федерального союза прессы и облил его, предположительно, томатным соком.

До этого Пехлеви в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) призвал Европу к крестовому походу против Ирана. Блогеры вывели его на откровенный разговор после того, как представились советниками канцлера Германии Фридриха Мерца.