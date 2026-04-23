Сына иранского шаха окатили томатным соком в Берлине

Неизвестный вылил томатный сок на наследного принца Ирана в Берлине

В центре Берлина произошло нападение на сына последнего иранского шаха Резу Пехлеви сразу после завершения его пресс-конференции, рассказала пресс-служба местной полиции. Неизвестный мужчина подбежал к политику на выходе из здания Федерального союза прессы и облил его «красноватой жидкостью». Столичная полиция подтвердила факт инцидента, уточнив, что нападавший был немедленно задержан и взят под стражу.

Хотя правоохранители официально не раскрыли личность пострадавшего, Реза Пехлеви был единственным спикером в этом здании в четверг, 23 апреля. Многочисленные видеозаписи блогеров и журналистов зафиксировали момент, когда жидкость, предположительно томатный сок, испачкала костюм гостя. Несмотря на неожиданность атаки, сам представитель шахской династии в результате происшествия физически не пострадал.

На опубликованных кадрах видно, как злоумышленник приблизился к Пехлеви со спины, прежде чем его повалили на землю сотрудники безопасности. Телохранители оперативно увели политика с места инцидента в безопасную зону. В настоящее время полиция проводит разбирательство, выясняя мотивы задержанного мужчины и все обстоятельства случившегося.

Ранее в берлинском районе Тиргартен пенсионер облил красной краской фасад здания Ведомства федерального канцлера ФРГ и развернул баннер с обвинениями в адрес Фридриха Мерца. Нарушитель и его соучастник, снимавший акцию протеста на видео, были оперативно задержаны сотрудниками полиции на месте происшествия.

