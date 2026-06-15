Психиатр поделилась способами уберечь себя от зависимости от гаджетов Психиатр Кондюрина: интересные офлайн-хобби спасут от зависимости от гаджетов

Интересные офлайн-хобби и медитации снизят риск развития зависимости от гаджетов, рассказала в беседе с «НТА-Приволжье» психиатр Анна Кондюрина. Она посоветовала записаться на тематические курсы или начать заниматься спортом. По ее мнению, важно убирать смартфон из спальни и хранить его в другой комнате во время работы из дома.

Гаджеты — мощные инструменты, но они не должны управлять нашей жизнью. Начните сегодня: выключите одно лишнее уведомление, прогуляйтесь без телефона или проведите вечер с книгой. Ваше внимание — ценный ресурс, и только вы решаете, на что его потратить, — отметила Кондюрина.

Она порекомендовала использовать таймер для ограничения сессий в Сети, выделить «зоны без гаджетов», например кухню, отключить лишние уведомления и использовать режим «Не беспокоить» по вечерам и выходным. Кроме того, врач призвала установить дневной лимит на использование соцсетей и акцентировать внимание на живом общении.

Ранее психолог Екатерина Алексеева заявила, что для цифрового детокса необходимо ежедневно отказываться от гаджетов как минимум за час до сна и ограничивать их использование после пробуждения. Она отметила, что лучше всего ввести такую привычку на постоянной основе.