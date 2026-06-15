Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 16:16

Психиатр поделилась способами уберечь себя от зависимости от гаджетов

Психиатр Кондюрина: интересные офлайн-хобби спасут от зависимости от гаджетов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Интересные офлайн-хобби и медитации снизят риск развития зависимости от гаджетов, рассказала в беседе с «НТА-Приволжье» психиатр Анна Кондюрина. Она посоветовала записаться на тематические курсы или начать заниматься спортом. По ее мнению, важно убирать смартфон из спальни и хранить его в другой комнате во время работы из дома.

Гаджеты — мощные инструменты, но они не должны управлять нашей жизнью. Начните сегодня: выключите одно лишнее уведомление, прогуляйтесь без телефона или проведите вечер с книгой. Ваше внимание — ценный ресурс, и только вы решаете, на что его потратить, — отметила Кондюрина.

Она порекомендовала использовать таймер для ограничения сессий в Сети, выделить «зоны без гаджетов», например кухню, отключить лишние уведомления и использовать режим «Не беспокоить» по вечерам и выходным. Кроме того, врач призвала установить дневной лимит на использование соцсетей и акцентировать внимание на живом общении.

Ранее психолог Екатерина Алексеева заявила, что для цифрового детокса необходимо ежедневно отказываться от гаджетов как минимум за час до сна и ограничивать их использование после пробуждения. Она отметила, что лучше всего ввести такую привычку на постоянной основе.

Общество
психологи
гаджеты
зависимости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Патрушев объяснил причину гибели заложников на Дубровке
Появились новые подробности о взрыве в пятиэтажке Самары
СК взялся за дело о таинственной пропаже ребенка на реке Сунжа в Ингушетии
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется летняя погода
Депздрав Москвы раскрыл правду о попавшем под удар молнии школьнике
Трамп устроил бои на юбилей: лучшие фото турнира UFC в Белом доме
В России появится Национальная кинопремия детского контента «Хлопушка»
Гаагский арбитраж отклонил требование Украины снести Крымский мост
Находящийся под санкциями Охлобыстин заявил о разочаровании Парижем
Двух пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог выписали из больницы
Международный арбитраж поставил точку в 10-летнем споре России и Украины
Косметолог назвала главное правило летнего ухода
Педофил изводил до энуреза: «идеальный» дядя с 4 лет растлевал племянницу
«Радио Судного дня» передало третье за день сообщение
Семьям погибших при пожаре в многоэтажном доме выплатят по 100 тысяч рублей
Захарова коротко ответила на угрозы Германии Калининграду и Петербургу
Пнувшая чужого ребенка сибирячка оказалась «рецидивисткой»
«Целенаправленно бьет»: Сальдо раскрыл истинный смысл атак ВСУ
Найдена несостыковка в словах Зеленского о приглашении Путина на саммит G7
Пространство для отдыха: почему мы все чаще выбираем спокойные интерьеры
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.