Освобождение Веровки в Харьковской области серьезно затрудняет снабжение подразделений Вооруженных сил Украины в глубине обороны, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. По данным ведомства, это вынуждает противника все дальше отступать от границы России.

Установление контроля над селом Веровка Волчанского района не только расширяет зону безопасности в Харьковской области, но и серьезно затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине их обороны, что заставляет националистов все дальше отступать от государственной границы, — говорится в заявлении.

Ранее Министерстов обороны сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Веровка в Харьковской области. Также ведомство заявило о полном контроле над населенным пунктом Стенки в ДНР.

Кроме того, Минобороны России сообщило, что с 25 по 31 июля войска нанесли 15 групповых и один массированный удар по объектам украинского ВПК. Для атак применялись высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты ТЭК.