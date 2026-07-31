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31 июля 2026 в 12:07

ВС России освободили от ВСУ Веровку в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российские войска установили контроль над населенным пунктом Веровка в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в МАКСе. Также ВС РФ установили полный контроль над населенным пунктом Стенки в ДНР.

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области, — сказано в сообщении.

Ранее ВС России впервые поразили завод американской компании Terminal Autonomy по производству беспилотных летательных аппаратов в Киеве. На объекте производили высокоточные БПЛА «глубокого поражения» с системами наведения и устойчивостью к российским средствам радиоэлектронного подавления.

Кроме того, командование ВСУ попыталось перебросить к передовым позициям на Харьковском направлении бывших заключенных. Четверо украинских бойцов были взяты в плен военнослужащими ВС РФ. Экс-заключенные также попали под огневое поражение российской армии в районе населенного пункта Водяное.

Также ВС России нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы и судно с военным грузом.

Россия
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СВО
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