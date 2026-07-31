Дом творчества Переделкино впервые организует резиденцию для фотографов

Дом творчества Переделкино совместно с HUAWEI Pura 90s впервые организует резиденцию для фотографов и художников — мероприятие «Ближе, чем кажется» пройдет 23 августа в Московской области. Оно объединит современных мастеров документальной, природной и архитектурной фотографии. Резиденция будет работать семь дней под кураторством галериста Нины Гомиашвили.

Истинное искусство фотографии рождается из умения фотографа видеть то, мимо чего проходят другие. Сегодня этот врожденный дар обретает новое дыхание: точность оптики позволяет менять масштаб восприятия, не нарушая тишину и покой момента. Мы можем стоять в стороне, оставаясь незаметными наблюдателями и при этом видеть мир в тех мельчайших, почти невесомых подробностях, которые обычно ускользают от поверхностного взгляда, — отметила Гомиашвили.

Для участия в резиденции были отобраны восемь фотографов, которые отличаются вниманием к деталям, работают с темами памяти, повседневности и личных воспоминаний, используя методы интуитивного наблюдения. В рамках программы они получат новые флагманские смартфоны HUAWEI Pura 90s ProMax и Pura 90s Pro — основным заданием станет съемка Дома творчества и городка писателей с использованием зума камеры.

Фото: Дом творчества Переделкино

Резиденты каждый день будут встречаться за общим столом, чтобы обсудить снятое и выбрать лучшие кадры — любой желающий сможет наблюдать за процессом и задать вопросы. Также в программе — лекция о современной смартфон-фотографии. Итоги появятся в сентябре на отдельном лендинге на сайте Переделкино. Там разместят архив с работами, видео, дневниками и геотегами, которые помогут посетителям Дома творчества буквально пройти по следам фотографов и увидеть неочевидные ракурсы.

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