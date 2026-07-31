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31 июля 2026 в 13:07

Педофил-сектант заражал адептов ВИЧ? Под Витебском поймали пройдоху в рясе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Белоруссии задержали лжесвященника, который под видом церковной деятельности проводил платные обряды, собирал деньги якобы на строительство храма, устраивал оргии у себя дома и скрывал от партнеров положительный ВИЧ-статус. Теперь в отношении него возбуждены новые уголовные дела. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Под видом священника

По данным МВД Белоруссии, 40-летний житель Витебской области организовал и руководил деятельностью нескольких псевдорелигиозных организаций и сект, в том числе признанных экстремистскими.

Для поиска новых последователей мужчина создал и администрировал аккаунты в социальных сетях. Там он предлагал церковные услуги. Параллельно он публиковал порнографические материалы и переписывался с жителями Белоруссии и других стран, предлагая за деньги провести религиозные обряды — как дистанционно, так и с выездом по месту жительства.

Клиентам он рассказывал, что собирает средства на обустройство храма. Однако, по версии следствия, полученные деньги шли вовсе не на эти цели — всю прибыль мужчина тратил на алкоголь и иные личные нужды.

Оргии и скрытый диагноз

Следствие также считает, что на протяжении длительного времени фигурант устраивал в своем доме групповые оргии, в которых сам принимал участие.

По данным правоохранителей, при этом мужчина не предупреждал партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе, подвергая их риску заражения.

Кроме того, как утверждает МВД, задержанный применял насилие к своему знакомому. По информации силовиков, потерпевший высказывал намерение свести счеты с жизнью.

Судимый педофил

Как сообщили в МВД, задержанный уже имеет криминальное прошлое. Ранее он отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов и кражу религиозных предметов.

Операцию по его задержанию проводили сотрудники ГУБОПиК при поддержке спецназа. После задержания мужчину поместили в изолятор временного содержания.

«Фигурант ранее отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, а также за кражу религиозных предметов», — подтвердили в МВД.

В настоящее время в отношении него возбуждены новые уголовные дела. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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Общество
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Белоруссия
педофилы
изнасилования
ВИЧ
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