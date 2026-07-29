«Дети в восторге от озверевшего папаши»: как убивали ученого РАН на Урале

«Дети в восторге от озверевшего папаши»: как убивали ученого РАН на Урале

Задержан один из участников избиения уральского ученого РАН Никиты Зезина. Последний был покалечен после того, как сделал замечание детям, которые катались по опытным полям на квадроциклах. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Поругал хулиганов и получил по голове

13 июля известного агрария Никиту Зезина жестоко избили после конфликта — ученый сделал замечание детям в возрасте 8–10 лет, которые катались по опытным полям на квадроциклах. В итоге один из квадроциклов застрял в черноземе.

После перепалки с подростками Зезин потребовал от детей номера телефонов их родителей. Позже к НИИ приехали неизвестные мужчины и напали на ученого. На кадрах с места ЧП видно, что один из агрессоров почти сразу ударил Зезина рукой по голове. Как рассказал в соцсетях депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, рядом стояли те самые дети, которых ученый поругал за порчу посевов.

«Примерно в 18:00 к институту подъехало четыре джипа. Из одного вышли две спортивного вида особи, один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича в голову, он попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно. Затем последовали удары ногами, все сопровождалось криками и угрозами. Дети стояли рядом, смотрели на происходящее избиение и весело покрикивали в восторге от действий озверевшего папаши», — рассказал Вегнер.

Рядом с Зезиным был его заместитель Александр Шанин. Его тоже несколько раз ударили и плюнули в лицо.

Хулиганство, а не убийство

22 июля Зезин скончался в больнице от инфаркта. По словам Вегнера, причиной смерти ученого стал отказ сердца после избиения незнакомым мужчиной. Зезин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет. Он написал свыше 260 научных трудов, монографий и книг.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

«Сердце Никиты Николаевича не выдержало, и сегодня мы предали земле нашего друга, выдающегося ученого и замечательного человека Зезина Никиту Николаевича. Царствие Вам небесное, Никита Николаевич!» — писал Вегнер во вторник, 28 июля.

Уголовное дело пока возбуждено лишь по статье о хулиганстве. В пресс-релизе Следственного комитета не указывается связь гибели ученого с действиями фигуранта.

«По данным следствия, 13 июля 2026 года обвиняемый, находясь вблизи дома по улице Главной в городе Екатеринбурге, в ходе возникшего конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин, которые ранее пресекли совершаемое несовершеннолетними правонарушение. В последующем один из пострадавших был госпитализирован в больницу, где скончался от сердечного заболевания», — рассказали в СКР.

Адвокат Вадим Багатурия в комментарии NEWS.ru уточнял, что следствию предстоит определить наличие преступного умысла у фигурантов дела, чтобы инкриминировать им статью об убийстве или причинении тяжкого вреда.

«Для обвинения в убийстве по ст. 105 УК РФ необходимо доказать умысел на причинение смерти. Об этом могут свидетельствовать удары по голове ученого [Зезина], избиение лежащего или потерявшего сознание человека, количество и сила ударов. Если умысел не подтвердится, но экспертиза установит причинную связь между избиением и смертью, наиболее вероятна квалификация по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности). Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы», — сказал Багатурия.

Бизнесмен с кулаками

29 июля стало известно, что по факту инцидента арестован некий мужчина по имени Александр. Известно, что он владеет компанией по обработке сточных вод.

Его знакомых, смотревших, как он избивает 67-летнего ученого, 28 июля доставили на допрос. Всех, кроме Александра, отпустили.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов предложил ужесточить наказание за преступления, совершенные в присутствии несовершеннолетних, после резонансного дела о нападении на Зезина. В беседе с NEWS.ru он отметил, что текущая судебная практика не всегда в полной мере учитывает психологическую травму, которую получают дети, ставшие невольными свидетелями жестоких сцен.

«В случае если тяжкие преступления, связанные с насилием, совершаются на глазах у детей, это должно быть отягчающим фактором при вынесении приговора. Это интересная мысль, и мы с коллегами подумаем, как это реализовать. Возможно, это действительно стоит внести в перечень отягчающих обстоятельств», — сказал Кабанов.

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