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28 июля 2026 в 16:07

Стало известно, что грозит избившим ученого РАН Зезина после его смерти

Адвокат Багатурия: напавшим на ученого РАН Зезина грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Напавшим на ученого РАН Никиту Зезина в Свердловской области грозит до 15 лет лишения свободы после его смерти, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, следствию предстоит определить наличие преступного умысла у фигурантов дела.

Для обвинения в убийстве по статье 105 УК РФ необходимо доказать умысел на причинение смерти. Об этом могут свидетельствовать удары по голове ученого [Зезина], избиение лежащего или потерявшего сознание человека, количество и сила ударов. Если умысел не подтвердится, но экспертиза установит причинную связь между избиением и смертью, наиболее вероятна квалификация по части 4 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы, — сказал Багатурия.

Он подчеркнул, что связь между инфарктом и избиением допустима, даже если смерть наступила спустя несколько дней. По словам эксперта, это должна определить комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Адвокат добавил, что даже наличие хронического заболевания сердца не освобождает нападавших от ответственности.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по сообщению об избиении Зезина, повлекшем смерть. Отчет о расследовании передадут руководителю СК РФ Александру Бастрыкину.

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