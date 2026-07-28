Жестокое избиение известного российского агрария обернулось уголовным делом

Следователи возбудили уголовное дело по сообщению об избиении ученого, заслуженного работника сельского хозяйства РФ Никиты Зезина в Свердловской области, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Доклад о расследовании будет представлен руководителю ведомства Александру Бастрыкину.

Потерпевшего жестоко избили перед тем, как он скончался. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело, — отметили в СКР.

Как рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, причиной смерти ученого стал отказ сердца после избиения незнакомым мужчиной. Зезин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет. Он написал свыше 260 научных трудов, монографий и книг.

Ранее сообщалось, что подростки толпой избили школьника в центре Волгограда. Во дворе дома на 15-летнего юношу напали молодые люди, которые назвали себя «старшими с Тракторного» и «членами группировки Косого». У пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма.