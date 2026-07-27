«Кулаком в голову»: банда подростков избила школьника на глазах у прохожих Подростки толпой избили 15-летнего школьника в центре Волгограда

Подростки толпой избили школьника в центре Волгограда, передает V1.RU. По информации издания, во дворе дома на 15-летнего юношу напали молодые люди, которые назвали себя «старшими с Тракторного» и «членами группировки Косого».

Мать мальчика рассказала, что у ее сына произошло недопонимание с одной из девочек в его компании — подростки кидали друг в друга семечки. Школьница обиделась и позвала разобраться в ситуации ребят из другой компании. В итоге завязалась драка, у пострадавшего была диагностирована черепно-мозговая травма.

[Один из нападавших] бил меня в голову кулаками и локтями. В драку подключился еще один, ударил кулаком или ладонью в голову, точно не помню. После этого меня посадили на клумбу, но я падал, — рассказал юноша.

Этому случаю предшествовало другое избиение — жертве разбили нос и заставили перевести деньги в размере 200 рублей. А в начале апреля эти же «старшие с Тракторного» избили еще одного подростка. Было возбуждено уголовное дело, которое сейчас рассматривают в суде.

Ранее в Челябинске толпа молодых людей жестоко избила подростка. Один из участников драки сломал мальчику нос. Нападавших было около 10 человек. После инцидента мать пострадавшего подала заявление в полицию.