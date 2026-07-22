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22 июля 2026 в 18:41

Подростки толпой напали на школьника и сломали ему нос

74.RU: толпа подростков избила школьника в Челябинске

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В Челябинске подростка жестоко избила толпа молодых людей, рассказала мать школьника Татьяна. По ее словам, которые приводит портал 74.RU, один из ее участников сломал мальчику нос.

Инцидент произошел 19 июля. За день до этого ее сын и его одноклассник столкнулись с угрозами со стороны незнакомцев. Когда они встретились в магазине на следующий день, конфликт перерос в драку. Нападавших было около десяти человек.

Они добивали моего ребенка, били, безжалостно били с ноги, выталкивали его из магазина. Это просто нелюди, — рассказала Татьяна.

После инцидента она подала заявление в полицию. Правоохранительные органы начали расследование.

Ранее в Подольске двое мужчин избили подростка после того, как он отказался купить им алкоголь. В полицию обратилась женщина, ставшая свидетельницей драки. Правоохранители установили личности участников конфликта и доставили их в отдел: ими оказались местные жители 1987 и 1993 годов рождения.

«Новость дополняется…

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