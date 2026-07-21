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21 июля 2026 в 10:51

Подростки измазали яйцами 15-летнюю школьницу

Подростки измазали школьницу яйцами в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге школьники избили 15-летнюю сверстницу, измазали ее яйцами и обваляли в муке, сообщило издание «Фонтанка». Подростка доставили в детскую больницу имени Раухфуса.

По информации журналистов, девочка поступила в стационар накануне поздно вечером. Инцидент с избиением произошел у дома № 2 на аллее Котельникова. У школьницы диагностировали ушибы и незначительные повреждения. Ей предстоит встреча с инспектором ОДН.

Ранее астраханский таксист избил пассажира молотком из-за его якобы грязной одежды. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Также в Псковской области правоохранители решили проверить блогера после появления видео, на котором он избивает супругу. На нем он также плевал жене в лицо и назвал это воспитанием. Сам блогер утверждает, что его семья является крепкой и здоровой.

До этого двое мужчин избили подростка после того, как он отказался купить им алкоголь. Как уточнили в ГУ МВД по Московской области, нападение на несовершеннолетнего произошло на Юбилейной улице.

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