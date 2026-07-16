Таксист избил пассажира молотком из-за грязной одежды

Астраханский таксист избил пассажира молотком из-за его якобы грязной одежды, сообщили в управлении МВД России по региону. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По версии следствия, пострадавший вызвал такси, однако водитель отказался пускать его в салон из-за якобы грязной одежды. Постепенно между мужчинами разгорелся конфликт. В ходе него таксист достал из салона машины молоток и нанес им несколько ударов по голове жертвы, после чего скрылся.

Пострадавшему потребовалась госпитализация. Вскоре правоохранительные органы разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1998 года рождения. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Псковской области правоохранители решили проверить блогера после появления видео, на котором он избивает супругу. На них он также плевал жене в лицо и назвал это воспитанием. Сам блогер утверждает, что его семья является крепкой и здоровой.