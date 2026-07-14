Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 11:08

Видео с «воспитанием» жены привлекли внимание следователей

СК Псковской области начал проверку блогера после роликов с избиением жены

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи проверят блогера из Псковской области после публикации видео, на которых он избивал жену на камеру, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону в мессенджере МАКС. Сам блогер утверждал, что его семья является крепкой и здоровой, а в отношениях отсутствуют насилие и конфликты.

Ранее в социальных сетях появились ролики, где мужчина бил женщину, плевал ей в лицо и называл происходящее «воспитанием». После общественного резонанса блогер заявил, что видео были постановочными, принес извинения и признал свою ошибку.

До этого Следственное управление СК РФ по Приморскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Владивостока, бойца смешанных единоборств, подозреваемого в систематическом избиении жены. По версии следствия, мужчина регулярно причинял супруге физические и психологические страдания.

Также следственный комитет возбудил уголовное дело из-за унижения девочки-подростка сверстниками в Ленинградской области. Видео с психологическим насилием над ней опубликовали в интернете.

Псковская область
Следственный комитет
насилие
жены
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков: Россия считает абсурдными санкции ЕС против мессенджера МАКС
Песков рассказал об отношении России к санкциям
В Кремле ответили на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
В Кремле раскрыли, из-за чего возникли разногласия России и Азербайджана
Невролог объяснил, как вычислить свой биологический возраст
В Кремле отвергли обвинения ЕС в кибератаках
В Челябинске мужчины атаковали машину скорой помощи
Россиян предупредили о популярной схеме мошенников при сдаче квартиры
Пожар в лесу Фонтенбло тушат 850 пожарных и спецавиация
Магнитные бури сегодня, 14 июля: что будет завтра, стресс, проблемы с ЖКТ
Путин встал на сторону бизнеса в вопросе уплаты НДС
Дружба с Бастой, теракт в Подмосковье, «Майор Гром»: кто такой Киевстонер
Бурные поцелуи жены Макрона и Зеленского сняли на видео
«Надо создавать условия»: Михалков высказался о многодетных семьях в России
Онколог рассказала, в каких случаях рак грозит людям без вредных привычек
Обстановка в Крыму 14 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Автоэксперт назвал причины низких продаж кроссовера «Москвич»
Чемпион мира по плаванию признался, почему отказался от тренерства
В США 3 тыс. человек отравились листовым салатом с паразитами
Девушка надругалась над сыном соседки
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.