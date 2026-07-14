Видео с «воспитанием» жены привлекли внимание следователей

Следователи проверят блогера из Псковской области после публикации видео, на которых он избивал жену на камеру, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону в мессенджере МАКС. Сам блогер утверждал, что его семья является крепкой и здоровой, а в отношениях отсутствуют насилие и конфликты.

Ранее в социальных сетях появились ролики, где мужчина бил женщину, плевал ей в лицо и называл происходящее «воспитанием». После общественного резонанса блогер заявил, что видео были постановочными, принес извинения и признал свою ошибку.

До этого Следственное управление СК РФ по Приморскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Владивостока, бойца смешанных единоборств, подозреваемого в систематическом избиении жены. По версии следствия, мужчина регулярно причинял супруге физические и психологические страдания.

Также следственный комитет возбудил уголовное дело из-за унижения девочки-подростка сверстниками в Ленинградской области. Видео с психологическим насилием над ней опубликовали в интернете.