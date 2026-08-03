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03 августа 2026 в 11:00

Убийце известной в Кузбассе девушки-фотографа вынесли приговор

Суд в Кемерово приговорил убийцу блогера Натальи Кейль почти к 10 годам колонии

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Суд приговорил к девяти годам и 11 месяцам колонии строгого режима мужчину, который убил известного в Кузбассе фотографа Наталью Кейль, сообщается в Telegram-канале объединенного пресс-центра судов Кемеровской области. Также суд взыскал с него 1 млн рублей в пользу матери погибшей, еще 1 млн рублей в пользу ее брата, 1,5 млн рублей в пользу сына погибшей и расходы на погребение.

С учетом вердикта присяжных суд назначил наказание в виде девяти лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год, — говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили тело Кейль в одной из квартир в Кемерово в феврале 2024 года. Позже был задержан ее знакомый. Согласно материалам суда, в ночь на 21 февраля на почве личной неприязни злоумышленник изрезал девушку ножом. От полученных травм она скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что 25-летнего гражданина Турции заподозрили в убийстве петербургской модели Людмилы Турковой. Предположительно, он пригласил девушку на свидание и расправился с ней примерно спустя два часа после знакомства.

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