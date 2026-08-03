Пьяный мужчина на катере наехал на девочку: что известно о ЧП под Саратовом

Пьяный мужчина на катере наехал на девочку: что известно о ЧП под Саратовом

Под Саратовом шестилетняя девочка, купаясь в водоеме, попала под винт катера, которым управлял пьяный водитель. Врачи борются за жизнь ребенка. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом ЧП.

Пьяный на катере

В субботу, 1 августа, в городе Марксе Саратовской области водитель катера наехал на девочку дошкольного возраста. Уже установлено, что 54-летний обвиняемый был пьян в момент наезда.

«По версии следствия, 1 августа 2026 года во время движения маломерного судна „Волжанка“ на участке акватории реки Волга Волгоградского водохранилища в Марксовском районе Саратовской области судоводитель не избрал безопасную скорость движения, не осуществлял постоянное визуальное и слуховое наблюдение за окружающей обстановкой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина допустил наезд на шестилетнюю девочку, находящуюся в воде», — заявили в пресс-службе Западного МСУ на транспорте СК России.

Девочка в тяжелом состоянии

Девочка получила серьезные телесные повреждения и была доставлена в больницу. РИА «Бокал прессека» со ссылкой на региональный Минздрав пишет, что медики оценивают состояние ребенка как тяжелое.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Против водителя завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время судоводитель доставлен в Саратовский следственный отдел на транспорте ЗМСУТ СК России, где с его участием проводятся следственные и процессуальные действия. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», — рассказали в Следкоме.

Известно, что на момент инцидента рядом с девочкой находилась ее мама.

«Смотрите, как я умею»

Местные жители жалуются в паблике «Чудный Маркс», что некоторые из отдыхающих на побережье Волги то и дело практикуют опасное вождение.

«Бравада. Вдоль берега, где отдыхают люди. Мол, смотрите, как я умею и какой у меня катер крутой. Печально. Ребенка изуродовал», — пишет местная жительница Татьяна.

Другой местный житель Вячеслав Зенков подтверждает, что отдых у воды в городе затруднен именно из-за таких граждан, которые курсируют вдоль берега по воде на высокой скорости.

«Неделю назад, часов в восемь вечера, собрался искупаться на городском пляже. Но пришлось ждать, пока лихой водитель на катере нарезал круги между берегом и буйками», — жалуется мужчина.

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