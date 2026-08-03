Мужчину убили из-за подозрений в колдовстве

В Ингушетии трое мужчин задержаны по подозрению в убийстве 52-летнего жителя Сунжи, совершенном, по версии следствия, из-за подозрений в колдовстве, сообщили в региональном СК РФ. Двое злоумышленников в масках пришли к дому потерпевшего, один из них произвел несколько выстрелов в хозяина, третий ждал сообщников в автомобиле.

Стрелок был убежден, что сосед наслал порчу на его брата, из-за чего тот заболел. Подготовка к преступлению велась около недели: фигуранты арендовали машину и распределили роли. После задержания один из подозреваемых указал тайник с оружием. В ближайшее время троим задержанным предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске на Староандреевской улице произошло нападение с ножом. Один человек погиб, другой получил ранения плеча и предплечья и был госпитализирован. Нападавший в камуфляже скрылся, его разыскивают полицейские.

До этого в индийском штате Карнатака местный житель убил свою жену и семимесячную дочь молотком. Причиной стала вспыхнувшая между супругами ссора.