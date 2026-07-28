СК возбудил дело об избиении ребенка в российском детсаду СК возбудил уголовное дело после избиения ребенка в детском саду в Ингушетии

Управление СК РФ по Ингушетии возбудило дело по факту избиения ребенка в частном детсаду в селении Кантышево, сообщила пресс-служба ведомства в канале на платформе МАКС. Подозреваемой стала 58-летняя воспитательница.

В отношении воспитателя частного детского сада возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженного с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ). В результате противоправных действий указанного лица ребенок ударился головой о стол, при этом в силу возраста и особенностей развития он находился в беспомощном состоянии и не был способен защитить себя, — отметили в ведомстве.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту истязания ребенка в частном детсаду в Ингушетии. В Сети нашли видео, на котором воспитательница избивала восьмилетнего воспитанника.

До этого Челябинский областной суд оставил без изменений приговор бывшему тренеру по карате, осужденной за причинение тяжкого вреда здоровью восьмилетнему воспитаннику. По данным следствия, женщина ударила мальчика ногой в лицо. В результате у ребенка диагностировали косоглазие и сотрясение мозга.