Бастрыкин взялся за скандальный детсад в Ингушетии Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту избиения ребенка в Ингушетии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту избиения ребенка в частном детсаде в Ингушетии, сообщили в ведомстве. Руководителю регионального управления СК РФ Ахмеду Асхабову поручили предоставить промежуточные результаты и принятое решение.

Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о совершении противоправных действий в отношении малолетнего в селении Кантышево. Руководителю СУ СК России по Республике Ингушетии Ахмеду Асхабову поручено доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, — говорится в сообщении.

Незадолго до этого в Сети нашли видео, на котором воспитательница избивала восьмилетнего воспитанника в детсаду села Кантышево. Следовали начали проверку. Они дадут правовую оценку действиям должностных лиц, а также проверят условия пребывания и безопасность детей в учреждении.

Ранее Челябинский областной суд оставил без изменений приговор бывшему тренеру по карате, осужденной за причинение тяжкого вреда здоровью восьмилетнему воспитаннику. По данным следствия, женщина ударила мальчика ногой в лицо. В результате у ребенка диагностировали косоглазие и сотрясение мозга.