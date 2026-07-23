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23 июля 2026 в 12:56

Бастрыкин взялся за скандальный детсад в Ингушетии

Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту избиения ребенка в Ингушетии

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту избиения ребенка в частном детсаде в Ингушетии, сообщили в ведомстве. Руководителю регионального управления СК РФ Ахмеду Асхабову поручили предоставить промежуточные результаты и принятое решение.

Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о совершении противоправных действий в отношении малолетнего в селении Кантышево. Руководителю СУ СК России по Республике Ингушетии Ахмеду Асхабову поручено доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, — говорится в сообщении.

Незадолго до этого в Сети нашли видео, на котором воспитательница избивала восьмилетнего воспитанника в детсаду села Кантышево. Следовали начали проверку. Они дадут правовую оценку действиям должностных лиц, а также проверят условия пребывания и безопасность детей в учреждении.

Ранее Челябинский областной суд оставил без изменений приговор бывшему тренеру по карате, осужденной за причинение тяжкого вреда здоровью восьмилетнему воспитаннику. По данным следствия, женщина ударила мальчика ногой в лицо. В результате у ребенка диагностировали косоглазие и сотрясение мозга.

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Александр Бастрыкин
СК РФ
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