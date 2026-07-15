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15 июля 2026 в 14:17

Ребенок стал косоглазым после ссоры с тренером по карате

Тренер из Челябинска отправится в колонию за удар ребенка ногой в лицо

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Челябинский областной суд оставил без изменений приговор бывшему тренеру по карате, осужденной за причинение тяжкого вреда здоровью восьмилетнему воспитаннику, сообщили в прокуратуре региона. Как рассказали в ведомстве, женщина ударила мальчика ногой в лицо. В результате у ребенка диагностировали косоглазие и сотрясение мозга.

В марте 2022 года во время тренировки между тренером и малолетним мальчиком возник конфликт, после чего тренер ударила мальчика ногой по лицу. У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга и косоглазие из-за защемления мышцы правого глаза. В результате инцидента ребенку причинен тяжкий вред здоровью, — сказано в сообщении.

Тракторозаводский районный суд приговорил бывшего тренера к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, а также на два года запретил ей заниматься педагогической и другой деятельностью, связанной с работой с детьми. Попытка обжаловать приговор не увенчалась успехом: апелляционная инстанция оставила его в силе.

Ранее пьяная пара похитила 11-летнего мальчика с пляжа в Лисках Воронежской области, увезла его в съемную квартиру, где удерживала и избивала. Друзья ребенка сообщили взрослым о похищении. Через час полицейские нашли мальчика и передали родителям.

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Челябинская область
дети
тренеры
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