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03 августа 2026 в 13:38

Политолог ответил, может ли канцлер ФРГ Мерц уйти в отставку

Политолог Рар: Хендрик Вюст может сменить канцлера Мерца поздней осенью

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Neele Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press
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Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст может стать канцлером Германии поздней осенью, сменив на этом посту Фридриха Мерца, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, для удержания власти лидер «Христианско-демократического союза» может начать искать поддержку у левых партий.

В Германии через месяц начнется горячий политический сезон. На предстоящих выборах в двух из трех земель в Восточной Германии «Альтернатива для Германии», по всей видимости, одержит победу. Многие наблюдатели считают, что Мерц находится в тупиковой ситуации, выход из которой — отказ от власти и передача кресла канцлера более молодому и влиятельному премьер-министру Северного Рейна-Вестфалии Хендрику Вюсту, — сказал Рар.

Он подчеркнул, что после осенних выборов может возникнуть вопрос о возможном сотрудничестве «Христианско-демократического союза» с «Альтернативой для Германии». При этом, по мнению политолога, для федерального правительства Германии есть еще один вариант действий: запретить АдГ, однако в этом случае в восточных землях ФРГ возможны массовые протесты населения.

Мерц сам наотрез отказывается сотрудничать с «Альтернативой для Германии», называя ее фашистской. Он, спасая себя и свою власть, может, конечно, рвануть в объятия левых партий, но этим он окончательно потеряет поддержку консервативного крыла в ХДС, — заключил Рар.

Ранее сообщалось, что немецкие политики обсуждают возможную отставку Мерца с поста канцлера ФРГ после осенних выборов. В партии «Христианско-демократический союз» пока не рассматривают конкретные шаги. Однако обговаривается сценарий, при котором три земельных премьер-министра от ХДС могут предложить Мерцу сложить полномочия.

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