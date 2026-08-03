«Все было красное и воспалено»: подозреваемого в педофилии отца освободили

В Казахстане отца, подозреваемого в растлении дочери, отправили под домашний арест после трех месяцев содержания в изоляторе. Мать пострадавшей опасается прекращения дела. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Мать троих детей

История получила огласку после публикации ролика матери пострадавшей девочки в социальных сетях. Местная блогерша Илона Бережкова рассказала на своей странице, что мать девочки воспитывает троих детей одна, не имеет возможности самостоятельно добиться широкой огласки и просит помочь распространить информацию.

Сама Айнур Сулейманова рассказала, что уголовное дело было возбуждено еще в феврале, однако расследование до сих пор не завершено.

«С февраля у нас начато уголовное дело, и до сих пор оно длится. И все мне говорят, что оно якобы может прекратиться», — говорит женщина.

По словам Сулеймановой, когда дочери было чуть больше двух лет, ее родной отец «совал палец» в интимные места. После рассказа ребенка мать сразу обратилась к врачу.

«Я сразу пошла к гинекологу. Нам поставили заключение — вульвит, где у нее все было красное и было воспалено. Мы ее две недели лечили, есть заключение», — утверждает она.

Женщина добавляет, что после этого дочь неоднократно сама возвращалась к этой теме.

«Она каждый раз вспоминала и говорила: „Папа мне совал палец в писю и в попу“», — рассказывает мать.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Под домашний арест

По словам Сулеймановой, обвиняемый три месяца находился в изоляторе временного содержания, однако затем меру пресечения ему изменили.

«Он просидел в ИВС три месяца, и вот 15 июня его освободили под домашний арест. Вот скажите мне, по такой страшной статье как это может произойти, чтобы его просто освободили? Если это дело закроется, я не знаю, куда мне деваться и что мне делать»,— возмущается Айнур.

«У него много денег»

Мать девочки также заявляет, что адвокаты обвиняемого угрожают добиться передачи ему детей.

«Его адвокаты грозятся забрать у меня детей. Потому что у него много денег, и сейчас он нанял трех адвокатов», — утверждает женщина.

По ее словам, больше всего она опасается, что в случае прекращения уголовного дела бывший муж сможет требовать встреч с детьми без ее присутствия.

«Если он выйдет чистым из воды и потребует встретиться с моими детьми один на один, если снова произойдет такое... Я уже не знаю, куда обратиться, не знаю, куда деваться. Помогите, пожалуйста. Неужели в нашей стране не защищают потерпевших? Если у людей нет денег, это же не означает, что можно делать все. Я никому не позволю обидеть моих детей», — заявила Сулейманова.

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