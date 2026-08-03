«Все было красное и воспалено»: подозреваемого в педофилии отца освободили

В Казахстане отца, подозреваемого в растлении дочери, отправили под домашний арест после трех месяцев содержания в изоляторе. Мать пострадавшей опасается прекращения дела. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.
Мать троих детей
История получила огласку после публикации ролика матери пострадавшей девочки в социальных сетях. Местная блогерша Илона Бережкова рассказала на своей странице, что мать девочки воспитывает троих детей одна, не имеет возможности самостоятельно добиться широкой огласки и просит помочь распространить информацию.
Сама Айнур Сулейманова рассказала, что уголовное дело было возбуждено еще в феврале, однако расследование до сих пор не завершено.
«С февраля у нас начато уголовное дело, и до сих пор оно длится. И все мне говорят, что оно якобы может прекратиться», — говорит женщина.
По словам Сулеймановой, когда дочери было чуть больше двух лет, ее родной отец «совал палец» в интимные места. После рассказа ребенка мать сразу обратилась к врачу.
«Я сразу пошла к гинекологу. Нам поставили заключение — вульвит, где у нее все было красное и было воспалено. Мы ее две недели лечили, есть заключение», — утверждает она.
Женщина добавляет, что после этого дочь неоднократно сама возвращалась к этой теме.
«Она каждый раз вспоминала и говорила: „Папа мне совал палец в писю и в попу“», — рассказывает мать.
Под домашний арест
По словам Сулеймановой, обвиняемый три месяца находился в изоляторе временного содержания, однако затем меру пресечения ему изменили.
«Он просидел в ИВС три месяца, и вот 15 июня его освободили под домашний арест. Вот скажите мне, по такой страшной статье как это может произойти, чтобы его просто освободили? Если это дело закроется, я не знаю, куда мне деваться и что мне делать»,— возмущается Айнур.
«У него много денег»
Мать девочки также заявляет, что адвокаты обвиняемого угрожают добиться передачи ему детей.
«Его адвокаты грозятся забрать у меня детей. Потому что у него много денег, и сейчас он нанял трех адвокатов», — утверждает женщина.
По ее словам, больше всего она опасается, что в случае прекращения уголовного дела бывший муж сможет требовать встреч с детьми без ее присутствия.
«Если он выйдет чистым из воды и потребует встретиться с моими детьми один на один, если снова произойдет такое... Я уже не знаю, куда обратиться, не знаю, куда деваться. Помогите, пожалуйста. Неужели в нашей стране не защищают потерпевших? Если у людей нет денег, это же не означает, что можно делать все. Я никому не позволю обидеть моих детей», — заявила Сулейманова.
Читайте также:
Пьяный мужчина на катере наехал на девочку: что известно о ЧП под Саратовом
Расчленил и упаковал в чемодан: кто убил россиянку в Белграде?
Пять трупов в один день? В Таиланде нашли тела брата и сестры из Тюмени
Следы от окурков и семь сломанных ребер: кто и как убивал Зарему Оздоеву
Педофил-сектант заражал адептов ВИЧ? Под Витебском поймали пройдоху в рясе
Назвали педофилом и всадили нож: под Владимиром судят юных неонацистов