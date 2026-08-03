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03 августа 2026 в 15:12

Сотрудники ТЦК ворвались в подъезд и похитили украинца

Сотрудники ТЦК похитили мужчину в подъезде в Луцке

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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В украинском Луцке сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) проникли в подъезд дома и похитили местного жителя, сообщило издание «Время.ua». Также один из военкомов закрывал мужчине рот.

В Луцке восемь сотрудников ТЦК ворвались в подъезд и похитили мужчину, — уточнили в издании.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования в городе Коростень Житомирской области похитили священника канонической Украинской православной церкви отца Сергея Бовсуновского. По информации источника, инцидент произошел на блокпосту, где военнослужащие ТЦК задержали клирика Овручской епархии.

Также в Кривом Роге сотрудники территориального центра комплектования избили местного жителя. Инцидент произошел во время попытки силой доставить мужчину в служебный транспорт. Несколько человек скрутили прохожего и попытались загрузить его в микроавтобус.

Кроме того, на западе Украины водитель грузового автомобиля совершил наезд на служебную машину ТЦК, после чего применил слезоточивый газ в отношении военнослужащих. Опубликованные кадры запечатлели момент удара фуры по блокировавшему путь автомобилю ТЦК, а также попытку представителя военкомата извлечь шофера из кабины.

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