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03 августа 2026 в 16:04

Стала известна судьба амурского тигра, подаренного Казахстану

Доставленного в Казахстан амурского тигра выпустили в дикую природу

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Самку амурского тигра, доставленную из России в Казахстан, выпустили в дикую природу, сообщила пресс-служба АНО «Центр „Амурский тигр“» в Telegram-канале. Также в соседней с РФ стране планируется открытие аналогичного центра.

В дикую природу была выпущена взрослая самка амурского тигра по кличке Үміт (Умит). Исторический выпуск в природный резерват «Иле-Балхаш» состоялся в рамках реализации межгосударственной программы по восстановлению популяции тигра в Республике Казахстан, — уточнили в организации.

Отмечается, что в мае 2026 года из России в Казахстан доставили четырех амурских тигров. Церемония передачи животных состоялась в рамках V Евразийского экономического форума в присутствии президента РФ Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева.

Ранее представитель Министерства природных ресурсов Приморского края опроверг сообщения о нападении тигра на человека в Хасанском округе. По его словам, тигрица, встреченная обходчиком у железной дороги, не совершала нападения, а демонстрировала защитное поведение по отношению к детенышу.

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