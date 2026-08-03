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03 августа 2026 в 16:32

«Много бриллиантов продала»: Новикова рассказала, как спасалась от нищеты

Певица Новикова рассказала, что продавала бриллианты ради оплаты услуг нянь

Ксения Новикова Ксения Новикова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Солистка «Блестящих» Ксения Новикова заявила, что во время брака с бизнесменом Андреем Середой ей пришлось продать золото и бриллианты, чтобы оплатить услуги нянь, передает корреспондент NEWS.ru. По словам артистки, она пыталась помочь супругу, который начал злоупотреблять алкоголем, но у нее ничего не вышло. Новикова приняла участие в круглом столе на тему «Семья — территория безопасности: системные решения против домашнего насилия».

Были моменты, когда все было плохо, скажем так. Много золота, бриллиантов продала, чтобы оплачивать тех же нянь, чтобы дети жили на должном уровне, пока папа где-то там валялся в многодневном [запое]. Пыталась вернуть человека к нормальной жизни, пыталась подключить родителей. Мама его боялась, что это как-то выйдет на публику, — разоткровенничалась знаменитость.

Отношения Новиковой и Середы продолжались около пяти лет — с 2006 по 2011 год. За это время у пары родились двое сыновей: Мирон в 2008 году и Богдан в 2010-м. После рождения второго ребенка Новикова решила расстаться с супругом. В 2012 году Середа без согласия матери вывез обоих сыновей в Великобританию. Артистке потребовалось немало времени, чтобы добиться возвращения детей в Россию. Многолетний конфликт завершился в начале 2025 года, когда Новикова через суд лишила Середу родительских прав.

Ранее певица и актриса Анна Семенович призвала россиянок самостоятельно зарабатывать, чтобы иметь возможность уйти от агрессивного партнера. По ее словам, многие девушки хотят богатого ухажера, чтобы сидеть дома и ничего не делать.

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