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27 июля 2026 в 10:48

Нарколог перечислил первые признаки алкоголизма

Нарколог Исаев: регулярный отек лица является первым признаком алкоголизма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Регулярный отек лица является первым признаком алкоголизма, рассказал Lenta.ru нарколог Руслан Исаев. Он отметил, что на ранних этапах алкоголизма внешние изменения могут быть минимальными или отсутствовать.

При тяжелом и длительном злоупотреблении становятся заметны признаки поражения печени: желтушность кожи и склер, сосудистые «звездочки», покраснение ладоней, увеличение живота из-за скопления жидкости (асцит), выраженное похудение и истощение, — рассказал Исаев.

Нарколог подчеркнул, что ни один внешний признак сам по себе не позволяет поставить диагноз алкогольной зависимости. По его словам, часть симптомов могут пересекаться с другими заболеваниями.

Ранее врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, что при первых признаках алкоголизма у близких важно поговорить с ними. Она отметила, что беседа должна проходить без осуждения.

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