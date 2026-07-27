Нарколог перечислил первые признаки алкоголизма

Регулярный отек лица является первым признаком алкоголизма, рассказал Lenta.ru нарколог Руслан Исаев. Он отметил, что на ранних этапах алкоголизма внешние изменения могут быть минимальными или отсутствовать.

При тяжелом и длительном злоупотреблении становятся заметны признаки поражения печени: желтушность кожи и склер, сосудистые «звездочки», покраснение ладоней, увеличение живота из-за скопления жидкости (асцит), выраженное похудение и истощение, — рассказал Исаев.

Нарколог подчеркнул, что ни один внешний признак сам по себе не позволяет поставить диагноз алкогольной зависимости. По его словам, часть симптомов могут пересекаться с другими заболеваниями.

Ранее врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, что при первых признаках алкоголизма у близких важно поговорить с ними. Она отметила, что беседа должна проходить без осуждения.