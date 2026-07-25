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25 июля 2026 в 07:08

Новый главком ВСУ проиграл борьбу с «зеленым змеем» среди подчиненных

РИА Новости: новый главком ВСУ Драпатый не справился с алкоголизмом подчиненных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, командуя группировкой «Хортица», не сумел навести порядок с пьянством среди личного состава, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным собеседника, проблема была системной и не решалась, несмотря на рейды и изъятия алкоголя.

Шло огромное количество свидетельств местных жителей и обращений во все инстанции Украины о неспособности генерала Драпатого контролировать вверенные войска и управлять ими. Речь шла об алкоголизме личного состава, — указано в сообщении.

Пьянство вооруженных украинцев создавало угрозу безопасности и вело к преступлениям. С назначением Драпатого на должность в январе 2025 года ситуация только усугубилась.

Так, несмотря на запрет продажи алкоголя в прифронтовых зонах, в Донецкой области у поставщиков изъято более 50 тонн алкоголя. В пунктах дислокации изъяли еще 37 тонн. Однако эти меры не решили проблему.

Драпатый назначен главкомом 21 июля вместо уволенного Александра Сырского. Сразу после назначения он сделал несколько резких высказываний в адрес жителей Донбасса. Бывший премьер Украины Николай Азаров назвал его «стопроцентным бандеровцем», а глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку его заявлениям.

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