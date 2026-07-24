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24 июля 2026 в 13:11

СКР взялся за нового главкома украинской армии

Бастрыкин поручил Следкому проверить высказывания главкома ВСУ Драпатого

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил правоохранителям проверить высказывания нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, говорится в канале силовиков в МАКСе. Украинский военачильник допустил грубые высказывания в адрес россиян в рамках интервью.

По поручению Бастрыкина, следователи дадут правовую оценку словам военного. Отмечается, что заявления Драпатого показывают его пренебрежение фундаментальными принципами международного права.

Ранее главком ВСУ назвал жителей Донбасса «не желающим работать контингентом». По его мнению, они не хотят трудиться, а желают жить на всем готовом. С его слов, их нужно перевоспитывать и работать с ними в вопросе национальной идентичности.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев жестко отреагировал на слова Драпатого. Он отметил, что подобные ремарки показывают истинное лицо противника, который на протяжении многих лет целенаправленно уничтожал мирное население. Парламентарий пообещал освободить Киев в ответ на заявления главкома ВСУ.

Общество
Александр Бастрыкин
Михаил Драпатый
Следком
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