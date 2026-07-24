Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев пообещал освободить Киев в ответ на слова главкома ВСУ Михаила Драпатого о «нежелающих работать» жителях Донбасса, которых необходимо перевоспитывать. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что такая риторика украинского военачальника лишь подтверждает истинные намерения противника, который на протяжении многих лет целенаправленно уничтожал мирное население региона.

Представители киевского режима сами отвечают на любимый вопрос: «А нас-то за что?» За то, что годами бомбили Донбасс. За убитых беззащитных женщин и детей. Да, еще они посмеивались над погибшими, обзывая их «самками колорадов». Яркое проявление нацизма, когда недолюдьми считаются даже жители своей страны, которые просто придерживаются иных взглядов. СВО мы начали вынужденно, чтобы остановить волну нацизма, встать на пути таких «зеленских» и «драпатых», которые собирались уничтожить регион. В Донбассе живут люди, которые привыкли работать и своим трудом добиваться своего благополучия. Они смелые и мужественные. Драпатый не знает ни истории, ни военной стратегии. Он получит возможность в этом убедиться, когда жители Донбасса придут за ним в Киев. А город мы обязательно возьмем, — сказал Журавлев.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник посоветовал Драпатому быть аккуратным в выражениях касательно России. Он отметил, что в словах украинского военачальника о «не имеющей права на существование русской нации» прослеживается нацистская риторика. По мнению парламентария, вряд ли РФ пойдет на конструктивный диалог с Драпатым и теперь главкому ВСУ должно быть понятно, какая реакция последует за враждебными высказываниями.