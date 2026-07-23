«Нацистские слова»: депутат о высказывании Драпатого в адрес России

Депутат Госдумы Андрей Колесник посоветовал новому главкому ВСУ Михаилу Драпатому быть аккуратным в выражениях касательно России. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в словах украинского военачальника о «не имеющей права на существование русской нации» прослеживается нацистская риторика. По мнению парламентария, вряд ли РФ пойдет на конструктивный диалог с Драпатым и теперь главкому ВСУ должно быть понятно, какая реакция последует за враждебными высказываниями.

Драпатый еще не успел толком вступить в должность руководителя ВСУ, но уже делает резкие заявления в адрес РФ. Что же он раньше свои угрозы не реализовал? Ему следует быть поаккуратнее в выражениях касательно нации. Надо заметить, что ни один наш военачальник, никто из бойцов ни разу не сказал, что украинцы как нация не имеют права на существование. Это говорит вообще о культуре, народе. Это нацистские слова. Только такие люди говорят, что некоторые нации не имеют права на существование. Драпатый лишь подчеркнул свою нацистскую исключительность. С нацистами не договариваются, с ними по-другому поступают. Я думаю, что он догадывается как. Болтун, и все, — сказал Колесник.

Ранее Драпатый называл жителей Донбасса «не желающим работать контингентом», который необходимо перевоспитывать. По его словам, местное население якобы хочет жить на всем готовом и ему безразлично, в какой стране находиться.