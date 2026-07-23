Новый главком ВСУ оскорбил жителей Донбасса

Новый главком Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый называл жителей Донбасса «не желающим работать контингентом», который необходимо перевоспитывать. В интервью YouTube-каналу Ukraїner W он заявил, что местное население якобы хочет «жить на всем готовом» и ему безразлично, в какой стране находиться.

В Донецке и Луганске, не скажу все, но подавляющая часть контингента — люди, которые не хотят работать, хотят халявы, жить на всем готовом. <...> Чтобы такого не было, с людьми нужно работать в вопросах государственности и воспитания национальной идентичности — украинец, — сказал Драпатый.

Видео было записано в мае 2023 года. Опубликовали его в июле текущего года. Драпатый официально вступил в должность командующего ВСУ 22 июля, сменив на этом посту Александра Сырского.

В России в отношении нового руководителя украинской армии уже возбуждено несколько уголовных дел, включая дело о терроризме. Российский военный эксперт Андрей Марочко, комментируя это назначение, отметил, что генерал замешан в преступлениях на территории Донбасса еще с 2014 года. По мнению эксперта, Драпатый может применять отработанные им практики, что создает дополнительную угрозу для мирного населения региона.