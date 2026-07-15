Врач объяснила, что делать при первых признаках алкоголизма у близких Врач Крашкина: при первых признаках алкоголизма важно поговорить с близкими

При первых признаках алкоголизма у близких важно поговорить с ними, рассказала Lenta.ru кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Она отметила, что беседа должна проходить без осуждения.

Не начинайте с обвинений или публичных сцен: агрессия и стыд обычно усугубляют проблему. Выберите приватный момент, когда близкий трезв и не уставший. Начинайте с наблюдений: «Я заметила, что…», описывайте факты, а не личные оценки. Такой подход снижает защитную реакцию, — рассказала Крашкина.

Врач подчеркнула, что полезно применять приемы мотивационного интервью: задавать открытые вопросы, внимательно слушать, отражать сказанное и при этом уважать право человека самому принимать решения. По ее словам, если сложно подобрать слова, можно честно признаться, что не хватает знаний, и предложить вместе записаться к врачу.

Ранее нарколог Руслан Исаев рассказал, что при алкоголизме спиртное начинает замещать другие интересы. Он отметил, что еще одним признаком может стать потеря контроля при употреблении алкоголя.