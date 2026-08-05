Трамвай с десятками пассажиров сошел с рельсов в Нижнем Тагиле В Нижнем Тагиле трамвай сошел с рельсов, пострадали шесть человек

Трамвай с 30 пассажирами сошел с рельсов в Нижнем Тагиле и наехал на опору линии электропередачи, передает пресс-служба Госавтоинспекции. За медицинской помощью после происшествия обратились шесть человек, в том числе двое детей.

В момент происшествия в трамвае находилось порядка 30 пассажиров, шесть из которых, включая двоих детей, обратились за медицинской помощью. После осмотра медиками пострадавшие отпущены домой, — сказано в сообщении.

Трамваем управляла 31-летняя местная жительница со стажем вождения один год. В отношении нее составлены административные материалы по статьям о повреждении дорожных сооружений и нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее пресс-служба Свердловской железной дороги сообщила, что на перегоне Кишерть — Шумково в Пермском крае произошел сход шести вагонов. Кроме того, с рельсов сошла одна секция локомотива грузового состава, следовавшего с глиноземом.

До этого поезд насмерть сбил человека в Екатеринбурге неподалеку от железнодорожного переезда. По данным источников, тело погибшего мужчины было обнаружено на рельсах. По рассказам водителей, проезжавших мимо, один из товарных составов долго стоял на переезде, заблокировав движение для автомобилей. Предполагается, что погибший мог пытаться пересечь железнодорожные пути, находясь под движущимся составом или рядом с ним.