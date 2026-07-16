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16 июля 2026 в 06:09

Грузовой поезд сошел с рельсов под Пермью

СвЖД: в Пермском крае с рельсов сошли шесть вагонов грузового поезда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На перегоне Кишерть — Шумково в Пермском крае произошел сход шести вагонов, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД) в своих социальных сетях. Кроме того, с рельсов сошла одна секция локомотива грузового состава, следовавшего с глиноземом.

Инцидент случился 15 июля в 23:31 по московскому времени. Изначально в СвЖД объявили о сходе трех вагонов и одной секции, однако позднее данные уточнили. Пострадавших в результате происшествия нет.

В связи с инцидентом возможны задержки в движении пассажирских поездов. На месте работают восстановительные бригады, которые оценивают масштаб повреждений и приступают к ликвидации последствий. Причины схода будут установлены после дополнительной проверки.

Ранее стало известно, что поезд насмерть сбил человека в Екатеринбурге неподалеку от железнодорожного переезда. По данным источников, тело погибшего мужчины было обнаружено на рельсах. По рассказам водителей, проезжавших мимо, один из товарных составов долго стоял на переезде, заблокировав движение для автомобилей. Предполагается, что погибший мог пытаться пересечь железнодорожные пути, находясь под движущимся составом или рядом с ним.

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