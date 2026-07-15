Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 13:21

Грузовой поезд насмерть переехал человека в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Поезд насмерть сбил человека в Екатеринбурге неподалеку от железнодорожного переезда, пишет портал E1. По его данным, тело погибшего мужчины было обнаружено на рельсах.

По рассказам водителей, проезжавших мимо, один из товарных составов долго стоял на переезде, заблокировав движение для автомобилей. Предполагается, что погибший мог пытаться пересечь железнодорожные пути, находясь под движущимся составом или рядом с ним.

Свердловская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту происшествия. Специалисты выясняют детали произошедшего и устанавливают личность погибшего.

До этого в Челябинской области грузовой поезд травмировал двух женщин на перегоне Сулея — Кукшик Южно-Уральской железной дороги. Одна из пострадавших получила смертельные травмы, по факту происшествия проводится проверка. По данным транспортной прокуратуры, машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при атаке дрона ВСУ на пассажирский поезд сообщением Москва — Симферополь ранен машинист, а помощник машиниста погиб. По его данным, пассажиры не пострадали.

Регионы
Свердловская область
поезда
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили перспективы военных учений Европы у границ Украины
Трамп раскрыл, до какого момента конфликт на Украине может завершиться
Россиян призвали к максимальной осторожности в Персидском заливе
Раскрыты страшные подробности смерти мальчика в Новосибирске
Трансфузиолог рассказал, как изменился процесс заготовки крови
Эрмитаж сделал один регион площадкой для своих археологических исследований
Риелтор сравнила затраты на строительство и покупку готового жилья
Трамп заявил о готовности Путина к сделке по Украине
Лантратова рассказала об ударах ВСУ по детским площадкам
Пьяные мужчины избили ребенка, отказавшегося покупать им выпивку
Венеролог рассказал, какие болезни чаще всего передаются половым путем
Троих россиян ищут в горах после исчезновения в тумане
В США узнали условие Трампа для новых санкций против России
Костомаров и Домнина рассказали, на чем построен их крепкий брак
Лебедева оценила гид против сексуализации женщин для трансляций
Пенсионерка показывала собственной внучке порно и домогалась до нее
Новак рассказал о дизеле для аграриев
Политолог ответил, как будут работать новые санкции США
Блэкаут в Крыму, удар по катафалку, блокада ЗАЭС: ВСУ атакуют РФ 15 июля
Россиянам дали четкую инструкцию по применению капель для носа
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.