Грузовой поезд насмерть переехал человека в Екатеринбурге

Поезд насмерть сбил человека в Екатеринбурге неподалеку от железнодорожного переезда, пишет портал E1. По его данным, тело погибшего мужчины было обнаружено на рельсах.

По рассказам водителей, проезжавших мимо, один из товарных составов долго стоял на переезде, заблокировав движение для автомобилей. Предполагается, что погибший мог пытаться пересечь железнодорожные пути, находясь под движущимся составом или рядом с ним.

Свердловская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту происшествия. Специалисты выясняют детали произошедшего и устанавливают личность погибшего.

До этого в Челябинской области грузовой поезд травмировал двух женщин на перегоне Сулея — Кукшик Южно-Уральской железной дороги. Одна из пострадавших получила смертельные травмы, по факту происшествия проводится проверка. По данным транспортной прокуратуры, машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при атаке дрона ВСУ на пассажирский поезд сообщением Москва — Симферополь ранен машинист, а помощник машиниста погиб. По его данным, пассажиры не пострадали.