Отдых в Турции обернулся для туристов падением с огромной высоты Двое туристов упали с высоты во время парасейлинга в Кемере

Двое туристов пострадали во время полета на парасейлинге в Кемере, передает Telegram-канал Mash. По предварительной информации, их парашют зацепился за высокий столб, после чего люди упали с высоты около 50 метров.

Сообщается, что инцидент произошел возле пляжа отеля Oueen's Park. По словам очевидца, к моменту прибытия скорой помощи один из пострадавших находился без сознания. Информация о состоянии туристов после госпитализации не приводится.

Ранее 15-летний подросток упал с высоты в заброшенном здании на набережной Обводного канала в Петербурге во время попытки сделать селфи. Школьник хотел заполучить эффектный кадр, но потерял равновесие и рухнул вниз. С травмами его госпитализировали в детскую больницу.

До этого 30-летний мужчина упал с 10-метровой высоты в аэропорту Сочи и в критическом состоянии был доставлен в реанимацию. Россиянин получил множественные переломы костей и тяжелую черепно-мозговую травму.