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16 июля 2026 в 14:33

Вахтовик упал с 10-метровой высоты при загадочных обстоятельствах

В аэропорту Сочи мужчина упал с высоты 10 метров и попал в реанимацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В аэропорту Сочи 30-летний мужчина упал с высоты 10 метров, его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал «ЧП Сочи». Трагедия произошла 13 июля. Пострадавший пока так и не пришел в сознание.

Уточняется, что в результате падения россиянин получил множественные переломы и черепно-мозговую травму. По словам родственников, мужчина приехал в Сочи на вахту.

Близкие пострадавшего утверждают, что администрация аэропорта не предоставила им записи с камер видеонаблюдения. Они обратились к очевидцам с просьбой сообщить любую информацию об инциденте. Родственники надеются, что свидетели помогут восстановить картину случившегося.

Ранее в Среднеуральске двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. Спасти ребенка не удалось. Инцидент произошел в общежитии по улице Ленина. После того как девочка упала с высоты, на улицу выбежала ее мать. Дворник попытался укрыть ребенка, чтобы предотвратить переохлаждение, но девочка уже не подавала признаков жизни.

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