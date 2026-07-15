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15 июля 2026 в 11:35

Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа

Е1: в Среднеуральске двухлетний ребенок выпал из окна общежития и разбился

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В Среднеуральске двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа, сообщает портал Е1. По его данным, спасти ребенка не удалось.

Инцидент произошел в общежитии по улице Ленина. После того как девочка упала с высоты, на улицу выбежала ее мать. Дворник попытался укрыть ребенка, чтобы предотвратить переохлаждение, но девочка уже не подавала признаков жизни.

В следственном управлении Следственного комитета России по региону сообщили, что после гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что по словам матери девочки, она отправилась на общую кухню общежития, чтобы набрать воды для дочери. Вернувшись, она увидела, как ребенок падает, но не успела его поймать. Воспитанием ребенка занималась только мать, и в феврале 2026 года она была привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

«Новость дополняется…

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