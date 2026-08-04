«Такого унижения никогда не испытывал»: ученого Зезина выкопают из могилы?

Тело агронома Никиты Зезина могут эксгумировать, чтобы доказать, что инфаркт, от которого он скончался, был следствием избиения возле здания РАН. Тем временем двое подозреваемых просят выпустить их из СИЗО. NEWS.ru рассказывает, как развивается резонансная история.

На квадроцикле по полям

67-летний ученый РАН Никита Зезин был избит возле территории института 13 июля. До этого он и его коллеги осматривали посевы, увидели ездивших по ним детей на квадроциклах и попытались пресечь уничтожение растений. Как рассказал ИС «Вести» замдиректор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Александр Шанин, один из квадроциклов оказался почти утоплен в разбухшем от дождей поле.

«Зезин позвонил родителям детей, предложил встретиться возле института. Мы спокойно сели все в уазик. В комментариях пишут, что мы загоняли детей палками, но как можно о таком подумать? У меня у самого двое внуков», — говорит Шанин.

В эфире «Вестей» показали запись, сделанную группой сотрудников в тот день. На ней видно, что дети на квадроциклах едут не по обочине или по дороге, а именно по посевам нового сорта пшеницы. Примерный ущерб от этих «шалостей» составил 130 тысяч рублей.

«Его убили»

22 июля Зезин скончался от инфаркта. Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер настаивает, что его товарищ-аграрий был убит. В его понимании, и статья против обидчиков должна квалифицироваться как убийство. Сейчас им вменяют хулиганство.

Фигурант дела об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Аркадий Вагнер, обвиняемый в хулиганстве, в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге Фото: Ирина Семенова/РИА Новости

Депутат рассказал, что говорил с ученым по телефону после конфликта. По словам Вегнера, у Зезина уже было достаточно плохое эмоциональное состояние.

«Знаете, некоторые корреспонденты сейчас пишут, что он умер от болезни сердца. Не умер он от болезни сердца. Я хочу, чтобы об этом все знали. Его убили, убили. Он очень близко, как высокоинтеллигентный человек, принял эту информацию, и у него случился инфаркт. Понимаете, он не мог пережить, что его били перед детьми. Такого унижения он, он говорит, никогда не испытывал в жизни. Его били перед сотрудниками», — пояснил Вегнер.

В перспективе следствие может провести эксгумацию тела погибшего, чтобы установить, стал ли инфаркт следствием перенесенных побоев.

«Не надо притрагиваться к чужим детям»

Задержаны и заключены в СИЗО двое — бывший инспектор ГИБДД Александр Реверук и его партнер Аркадий Вагнер. СМИ писали, что у ученого был давний конфликт с ними из-за земли. Дело тем временем взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Но подозреваемые и их защитники настаивают, что действовали исходя из интересов детей. Друг Реверука Вячеслав Бабин настаивает, что ребят буквально «закинули» в машину.

«Их просто забрали с полей, закинули в машину. И потом объяснили, что как будто бы хотели помочь. Там не просили о помощи. Просто не надо было притрагиваться к чужим детям. Для этого есть правоохранительные органы. Позвонили сотрудникам полиции, позвонили родителям детей. Какое право имели закидывать в машину?» — сказал Бабин.

Светлана Поташкина во время заседания в Октябрьском районном суде Екатеринбурга Фото: Ирина Семенова/РИА Новости

Жена арестованного мужчины Светлана Поташкина в свою очередь утверждает, что ее детям угрожали палкой и обзывали вредителями.

«Двое мужчин на уазике начали гоняться за детьми, в том числе за моим сыном. Они газовали, сигналили, гонялись за ребенком на квадроцикле. Из-за этого он не справился с управлением, чуть не перевернулся, потому что там была канава, и застрял. Всех пятерых детей насильно посадили в машину. Сказали: „Будем воспитывать их палкой“. Называли их террористами и вредителями. Не давали позвонить родителям», — говорила Поташкина.

3 августа в Октябрьский районный суд Екатеринбурга поступили апелляции обвиняемых. Они требуют освободить их из-под ареста.

Читайте также:

Хохотали под агонию котенка: двух малолетних живодеров привели в полицию

Один — с перебинтованной головой: мигранты изнасиловали школьницу

«Попейте водички — у вас еще и ВИЧ»: девочка вышла из больницы с диагнозом

Зарезал продавщицу и встал за прилавок: кто убил девушку в киоске на Урале?

Соседи учуяли трупный запах: вахтовик обезглавил женщину-рантье и ее мужа

«Все было красное и воспалено»: подозреваемого в педофилии отца освободили