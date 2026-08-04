Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о результатах работы созыва 2021-2026

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина 4 августа на 58-м заседании Законодательного Собрания Свердловской области, которое стало заключительным в созыве 2021–2026 годов, обратилась к депутатам. Она подчеркнула, что за последние пять лет работы по созданию законов была сформирована прочная правовая база, которая обеспечивает стабильное развитие региона в условиях глобальных изменений.

Пять лет — это целая эпоха в жизни региона и страны. На протяжении созыва 2021-2026 годов наша законотворческая деятельность была направлена на решение поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачи — обеспечить уверенное развитие страны и повышение качества жизни людей, несмотря на беспрецедентные вызовы и внешнее давление. Депутаты Законодательного Собрания вместе с органами власти Свердловской области решали эти задачи, — рассказала Бабушкина.

По ее словам, в рамках созыва депутаты приняли 706 законов, из которых более 20% касались социальной политики, здравоохранения и образования. Законы поддерживали работников этих сфер, привлекали молодых специалистов, укрепляли семейные ценности и поддерживали материнство и детство.

Ранее Бабушкина заявила, что в 2025 году Свердловская область проявила устойчивость социально-экономического развития, несмотря на внешнее давление. По итогам года регион занял пятое место в рейтинге социально-экономического положения субъектов России.