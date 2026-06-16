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16 июня 2026 в 12:55

Спикер ЗакСо Бабушкина оценила развитие Свердловской области

Фото: Управление информационной политики ЗССО
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Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила, что в 2025 году регион проявил устойчивость социально-экономического развития, несмотря на внешнее давление. На заседании законодательного собрания 16 июня депутаты выслушали доклад губернатора региона Дениса Паслера о деятельности правительства за минувший год.

Я бы хотела от имени депутатов законодательного собрания поблагодарить Дениса Владимировича Паслера за работу — несмотря на внешнеэкономическое и внешнеполитическое давление, региону удалось справиться со всеми задачами, которые стояли перед органами исполнительной власти, депутатским корпусом и бизнесом, — заявила Бабушкина.

По итогам года регион занял пятое место в рейтинге социально-экономического положения регионов России. Этот рейтинг оценивает комплексное развитие региона, анализируя ключевые показатели экономики, бюджетной сферы, рынка труда, инвестиционной активности и социальной политики.

Ранее Бабушкина поделилась опытом совершенствования регионального законодательства за последние пять лет. В ходе обсуждения эксперты рассмотрели динамику роста промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения. Они также затронули программы государственной поддержки, вопросы подготовки специалистов, внедрение цифровых технологий и помощь участникам СВО.

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