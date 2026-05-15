15 мая 2026 в 14:44

Спикер свердловского ЗакСо Бабушкина рассказала о развитии законодательства

Фото: Пресс-служба Губернатора Свердловской области
15 мая в Нижнем Тагиле на форуме «Россия сильна Уралом! / Есть результат» председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поделилась опытом совершенствования регионального законодательства за последние пять лет. В ходе обсуждения эксперты рассмотрели динамику роста промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения. Они также затронули программы государственной поддержки, вопросы подготовки специалистов, внедрение цифровых технологий и помощь участникам СВО.

За это время мы столкнулись со сложными вызовами — пандемия коронавирусной инфекции, рост санкционного давления, специальная военная операция. Непросто было реализовывать те обязательства, которые мы на себя взяли. Но нам очень многое удалось, и практически все направления получили развитие, — рассказала Бабушкина.

За период с октября 2021 года по текущий момент депутаты нынешнего созыва Законодательного Собрания приняли 660 законов, значительная часть которых была предложена самими парламентариями. Законотворческая деятельность была сосредоточена на решении задач в области здравоохранения, образования и социальной политики. Депутаты приняли 151 социальный закон.

Ранее на заседании Законодательного собрания Свердловской области под председательством Бабушкиной были одобрены изменения в региональный закон «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций». Срок действия льготы по налогу на имущество для гостиниц будет увеличен на три года.

