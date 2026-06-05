Путин анонсировал переезд крупных компаний из Москвы в регионы

Некоторые крупные компании переедут из Москвы в субъекты России, в их числе РЖД и другие структуры, работающие в сфере железнодорожного строительства, сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. По его словам, переезд нужен, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в регионах, укрепить их бюджеты и создать рабочие места.

Напомню, что мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах Федерации. Укрепить доходную часть их бюджетов и создать новые рабочие места, — отметил президент.

Путин привел позитивные примеры уже состоявшихся переездов — компания «Русгидро» и банк ПСБ. Решение принято также в Объединенной двигателестроительной корпорации. В финальной стадии, по словам президента, находятся решения по компаниям группы РЖД и другим структурам железнодорожного строительства.

Президент России также сообщил, что федеральный центр списал регионам России бюджетных кредитов на 440 млрд рублей. По его словам, в этом году будет перенесен срок погашения такой задолженности более чем на 100 млрд рублей.