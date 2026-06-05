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05 июня 2026 в 17:10

Путин раскрыл, сколько кредитов федеральный центр списал регионам

Путин: федеральный центр списал регионам кредиты на 440 млрд рублей

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Вячеслав Викторов/Росконгресс
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Федеральный центр списал регионам России бюджетных кредитов на 440 млрд рублей, заявил на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые транслирует Rutube-канал Росконгресса, в этом году будет перенесен срок погашения такой задолженности более чем на 100 млрд рублей.

При этом мы списываем задолженность регионов по бюджетным кредитам: за последние два года — почти на 440 млрд рублей, а в этом году перенесем на более поздний срок погашение такой задолженности еще более чем на 100 млрд, — подчеркнул Путин.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин России скорректирует параметры бюджета в связи с изменениями макроусловий. Также причиной стала необходимость дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. При этом ведомство делает все необходимое, чтобы обеспечить баланс бюджета, сотрудничая с Банком России по основным показателям, отметил министр. Согласно закону о бюджете общий объем доходов бюджета на 2026 год одобрен на уровне 40,283 трлн рублей (17,1% ВВП), на 2027 год — 42,91 трлн рублей (16,8% ВВП), на 2028 год — 45,869 трлн рублей (16,6% ВВП).

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