Путин раскрыл, сколько кредитов федеральный центр списал регионам

Федеральный центр списал регионам России бюджетных кредитов на 440 млрд рублей, заявил на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые транслирует Rutube-канал Росконгресса, в этом году будет перенесен срок погашения такой задолженности более чем на 100 млрд рублей.

При этом мы списываем задолженность регионов по бюджетным кредитам: за последние два года — почти на 440 млрд рублей, а в этом году перенесем на более поздний срок погашение такой задолженности еще более чем на 100 млрд, — подчеркнул Путин.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин России скорректирует параметры бюджета в связи с изменениями макроусловий. Также причиной стала необходимость дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. При этом ведомство делает все необходимое, чтобы обеспечить баланс бюджета, сотрудничая с Банком России по основным показателям, отметил министр. Согласно закону о бюджете общий объем доходов бюджета на 2026 год одобрен на уровне 40,283 трлн рублей (17,1% ВВП), на 2027 год — 42,91 трлн рублей (16,8% ВВП), на 2028 год — 45,869 трлн рублей (16,6% ВВП).