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02 августа 2026 в 08:08

«Откладывает неизбежное»: в США раскрыли, что ждет Киев в ближайшее время

Аналитик Уилкерсон: Запад и Зеленский способны лишь оттянуть крах Украины

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В конфликте с Россией правительство Украины способно лишь оттянуть крах страны при помощи Запада, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала. По его мнению, действия украинского руководства лишь отсрочивают неизбежное, которое может оказаться более болезненным, чем предполагается. При этом Уилкерсон подчеркнул, что странам НАТО следует задуматься, стоит ли совершать агрессивные действия против России и регулярно ее провоцировать.

Все, что делает Зеленский, это откладывает неизбежное. А неизбежное может оказаться для него, для Киева и для того государства-обрубка, в которое превратится Украина, куда более травматичным, чем он это себе сейчас представляет, — отметил Уилкерсон.

Ранее политолог Алекс Крайнер заявил, что западные страны всячески противятся завершению боевых действий на Украине, поскольку капитуляция Киева обнулит все выданные ей кредиты и облигации. По его словам, западные кредиторы не могут позволить Украине прекратить конфликт, так как это приведет к списанию сотен миллиардов долларов.

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