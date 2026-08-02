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02 августа 2026 в 08:43

Российская армия поразила сухогруз и морской буксир ВСУ в Черном море

ВС России поразили сухогруз с грузом и морской буксир ВСУ в Черном море

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Вооруженные силы России поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, российскими средствами поражения уничтожен морской буксир, переоборудованный украинской стороной для применения безэкипажных катеров. Российская армия наносила удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА.

Поражены: в порту «Одесса» — резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ; в порту «Николаев» — морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах восточнее н.п. Затока поражено судно типа сухогруз, перевозившее военное имущество, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что Вооруженные силы Украины натягивают антидроновые сетки на дорогах у Дружковки в Донецкой Народной Республике, чтобы защитить логистические маршруты от ударов российских FPV-дронов. По его словам, эти меры вряд ли смогут кардинально изменить обстановку на участке фронта из-за ограниченной протяженности защитных конструкций.

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