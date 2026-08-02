Стало известно о пострадавших при атаке БПЛА на многоквартирный дом

Стало известно о пострадавших при атаке БПЛА на многоквартирный дом Жильцы многоквартирного дома пострадали при атаке БПЛА под Саратовом

Несколько жителей многоквартирного дома пострадали при атаке БПЛА на Саратовскую область, сообщил губернатор Роман Бусаргин в мессенджере МАКС. По его словам, медики оказывают им всю необходимую помощь. Характер травм и количество пострадавших не уточняется.

В Саратове в результате атаки БПЛА пострадали несколько жителей многоквартирного дома. Медики оказывают им всю необходимую помощь, — написал Бусаргин.

До этого Бусаргин сообщил, что специалисты уже приступили к обследованию конструкций здания. По его словам, для граждан организованы пункты временного размещения.

Утром 2 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 635 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Крым, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.