Раскрыто количество пострадавших от атак ВСУ на Белгородскую область В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали 14 человек

В результате ударов Вооруженных сил Украины в Белгородской области пострадали 14 человек, сообщили в региональном оперативном штабе. Один из инцидентов произошел в селе Новая Нелидовка, где при обстреле ранение получила женщина.

Помимо этого, атаки с использованием беспилотников привели к травмам еще трех жителей в Орловке, Таврово и поселке Октябрьский. В поселке Борисовка трое пострадавших — дрон-камикадзе атаковал автомобили. В Грайворонском округе при ударе по машине вблизи села Головчино ранен мужчина, еще двое мужчин пострадали в селе Луговка в результате аналогичной атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Белгородском округе два мирных жителя пострадали из-за атак ВСУ. В поселке Октябрьский FPV-дрон ранил мужчину с осколочными повреждениями груди, живота, рук и ног. Его сначала доставили в Октябрьскую больницу, затем перевели в больницу № 2 Белгорода. В селе Таврово мужчина получил акубаротравму из-за удара по коммерческому объекту и лечится амбулаторно.

До этого два жителя Курской области пострадали в результате атак вражеских беспилотников. Губернатор Александр Хинштейн проинформировал, что были ранены мужчина и женщина.