Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 11:23

Стала известна судьба обвиняемой в похищении девочки с тойтерьером

Обвиняемой в похищении девочки с тойтерьером в Смоленске продлили арест

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обвиняемой в похищении девятилетней девочки в Смоленске продлили содержание под стражей, сообщила РИА Новости представитель Следственного управления СК России по Смоленской области. По информации источника, женщина пробудет в СИЗО до 24 сентября.

Стража продлена до 24 сентября, — рассказали агентству.

В региональных силовых структурах уточнили, что уголовное дело готовят к передаче в суд. Сейчас обвиняемая и представители ее погибшего сожителя знакомятся с материалами.

Девочка пропала 24 февраля, когда вышла на прогулку с собакой. Спустя два дня ее нашли в одной из квартир Смоленска вместе с мужчиной 1983 года рождения. Позже задержали его сожительницу, обоих обвинили в похищении несовершеннолетней. Мужчина позже совершил суицид в СИЗО. Известно, что он признался в похищении ребенка, однако не раскрыл мотивы.

Ранее сообщалось, что оперативники установили автомобиль, на котором, предположительно, перевозили ребенка. Затем эксперты изъяли биологические объекты из салона. В СК добавили, что результаты анализа ДНК позволили выйти на след подозреваемого.

Общество
Смоленск
похищения
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна судьба пропавшей в Подмосковье девочки
Раскрыты последствия масштабного наводнения в Приморье
Звезда сериала «Золотое дно» скрывала рождение ребенка
Две крупнейшие экономики впервые за 15 лет вмешались в курс иены
Ветеран «Альфы» ответил, как СБУ могла узнать о мероприятии в центре Москвы
Сибирские специалисты выясняют причины массовой гибели пчел
Американская компания попыталась запретить «Ботокс» в России
В Подмосковье объявили желтый уровень опасности
Курникова и Иглесиас спустили полмиллиарда рублей на коммуналку в Майами
Экс-премьер Украины рассказал, как детей учат ненавидеть русских
Актер Вин Дизель расплакался после прочтения сценария к новому «Форсажу»
«Звенья одной цепи»: ветеран «Альфы» о взрыве в ресторане в центре Москвы
«Замирают на месте»: боец «Севера» раскрыл секрет охоты на дроны ВСУ ночью
В России появится свой «Диснейленд»
Мужчина покорил 70-метровую мусорную гору
Украинок заставили извиниться за любовь к русским песням
«Распродать за бесценок»: Зеленского обвинили в уничтожении Украины
Появились подробности пропажи 17-летнего подростка в Бурятии
Стала известна судьба обвиняемой в похищении девочки с тойтерьером
Взрыв на Кудринской в Москве: кто был целью, след СБУ, новости 2 августа
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.