Стала известна судьба обвиняемой в похищении девочки с тойтерьером Обвиняемой в похищении девочки с тойтерьером в Смоленске продлили арест

Обвиняемой в похищении девятилетней девочки в Смоленске продлили содержание под стражей, сообщила РИА Новости представитель Следственного управления СК России по Смоленской области. По информации источника, женщина пробудет в СИЗО до 24 сентября.

Стража продлена до 24 сентября, — рассказали агентству.

В региональных силовых структурах уточнили, что уголовное дело готовят к передаче в суд. Сейчас обвиняемая и представители ее погибшего сожителя знакомятся с материалами.

Девочка пропала 24 февраля, когда вышла на прогулку с собакой. Спустя два дня ее нашли в одной из квартир Смоленска вместе с мужчиной 1983 года рождения. Позже задержали его сожительницу, обоих обвинили в похищении несовершеннолетней. Мужчина позже совершил суицид в СИЗО. Известно, что он признался в похищении ребенка, однако не раскрыл мотивы.

Ранее сообщалось, что оперативники установили автомобиль, на котором, предположительно, перевозили ребенка. Затем эксперты изъяли биологические объекты из салона. В СК добавили, что результаты анализа ДНК позволили выйти на след подозреваемого.